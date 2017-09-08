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Spor

İzmir Körfezi'nde yelken şöleni

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından “Hem içindeyiz denizin, hem de şenlikli kıyılarında" sloganıyla eylül ayında düzenlenecek İzmir Körfez Festivali, yelken şölenine sahne olacak

08 Eylül 2017 19:27

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından “Hem içindeyiz denizin, hem de şenlikli kıyılarında\" sloganıyla eylül ayında düzenlenecek İzmir Körfez Festivali, yelken şölenine sahne olacak.
Festival kapsamında Arkas, Çeşme Site Spor ile Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü\'nün katkılarıyla 23-24 Eylül tarihleri arasında İzmir Arkas Körfez Yarışı gerçekleştirilecek. Organizasyona yaklaşık 30 tekne ve 300 yelkencinin katılacağı, yarışların Gündoğdu Meydanı, Alsancak Vapur İskelesi, Göztepe Vapur İskelesi, Konak Pier, Konak Vapur İskelesi, Alaybey ve Bostanlı Vapur İskelesi\'ne kadar sahil boyunca izlenebileceği açıklandı.
24 Eylül akşamı İzmir Arkas Körfez Yarışı için özel olarak tasarlanan kupalar sahiplerini bulacak. Ödül töreni sonrasında İzmirliler Gündoğdu Meydanı\'nda düzenlenecek Yaşar konseriyle festivale veda edecek. 

FOTOĞRAFLI 

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