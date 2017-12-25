İzmir Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem (5)

MİDİLLİ DEPREMİ RAPORUNDA SÖYLEMİŞTİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin Uzunada ile Foça arasındaki İzmir dış körfezi içindeki denizaltı fayının kırılmasıyla gerçekleştiğini belirterek, depremin büyüklüğünün 4.8, derinliğinin ise 11 kilometre olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Sözbilir, \"Bu bölgede Foça ile Karaburun Yarımadası arasında dış körfezi sınırlayan KKB- GGD uzanımlı denizaltı faylarının etkinliği söz konusu. Son bir yıl içinde meydana gelen Ayvacık- Midilli depremleri ile Manisa- Bodrum- Muğla depremleri arasında kalan bölgede oluşan gerilim farkı nedeniyle bu depremlerin olabileceği düşünülmekte\" dedi.

Depremin olduğu yeri kendi hazırladığı sismotektonik haritada gösteren Prof. Dr. Sözbilir, depremin mavi yıldız işaretinin olduğu yerde gerçekleştiğini belirterek, haziran ayında meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki Midilli depremi raporunda gerilim farkını gidermek için bu bölgede deprem olması gerektiğini söylediğini hatırlattı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)



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