İzmir Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem (4)

FOÇA GÜNE DEPREMLE UYANDI

İzmir Körfezi\'nde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, merkez üssüne yakın olan İzmir’in Foça ilçesinde şiddetli hissedildi. Foçalılar sarsıntının etkisiyle panik yaşadı. Birçok kişi deprem sırasında evlerinden dışarı çıktı. Ancak, ilçede can ve mal kaybı olmadı. Depremin hemen ardından ilçeyi dolaştıklarını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, \"Sarsıntı ilçemizde çok güçlü hissedildi. Birçok vatandaşımız iş ve okula gittikleri için uyanıktı. Bu nedenle hissedenlerin sayısı da çok fazlaydı. Herkes panik halinde evlerinden çıktı. Ancak, hiçbir yaralanma, can kaybı ya da binalarımızda hasar meydana gelmedi. Ben ve çalışma arkadaşlarımın tespit ettiğimiz bir hasarlı bina yok. Henüz bize yapılan bir başvuru da yok\" dedi.

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)