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İzmir Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem (2)

İKİNCİ DEPREM İzmir'de, saat 08

25 Aralık 2017 11:52

İKİNCİ DEPREM
İzmir\'de, saat 08.13\'te meydana gelen ve merkez üssü İzmir Körfezi olan Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 08.30\'da da yine aynı yerde, 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İkinci deprem de kentte hafif şidette hissedildi.
AFAD, depremin merkez üssünün İzmir\'in Foça ilçesine 8.33 kilometre, İzmir\'e ise, 41.48 kilometre uzaklıkta, yerin 11.76 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi. Korkuya neden olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara yol açmadı.

 

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