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İzmir Körfezi'nin rengi değişti

02 Şubat 2021 16:17

İzmir'de meydana gelen sel nedeniyle dere suları Körfez'e karıştı, mavi suların çamurlu görüntüsü dikkat çekti.

Sağanak yağışın getirdiği sel nedeniyle pek çok ev ve iş yerini su basarken, araçlar da suya gömüldü. Dere sularının İzmir Körfezi'ne karışması ile oluşan görüntü dikkat çekti.

Öte yandan sağanak yağış nedeniyle İzmir'de toplu ulaşımda aksamalar yaşandı. İZBAN Turan istasyonunun sular altında kalması sebebiyle seferlere ara verildi, ekipler bölgedeki suyu çekmek için uzun uğraş verdi. (İHA) 

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