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İzmir Karaburun’daki yangında 15 hektar kül oldu

Saipaltı'nda başlayan yangın, fırtına etkisiyle kısa sürede büyüdü

13 Haziran 2016 21:46

İzmir'in Karaburun İlçesi'nde çıkan orman yangınında 15 hektarlık makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Karaburun’da son üç gün içinde üç yangın çıktı. Bugün saat 15.30'da Saipaltı'nda başlayan yangın, fırtınanın etkisiyle kısa sürüde büyüdü. Alevler Karaburun Bodrum Koyu sahiline doğru ilerlerken, yediemin deposunda bulunan onlarca araç son anda kurtarıldı.

Yangının yeni yapılan ve önümüzdeki ay hizmete açılması planlanan Karaburun Devlet Hastanesi'ne ulaşmasını engellemek için havadan helikopter ve yangın söndürme uçağıyla, karadan da itfaiyeye ve orman müdürlüğüne ait arazöz ve ekiplerle müdahale edildi. İlk belirlemelere göre 15 hektar makilik ve zeytinlik alan kül oldu.

Ayrıca iki evin kısmen yandığı öğrenildi. Yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

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