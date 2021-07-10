İzmir Karaburun açıklarında ikinci deprem

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 17.43 ve saat 22.19'da 4.3 büyüklüğünde iki deprem yaşandı.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, saat 17.43'te deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 4.3, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.5 olarak açıkladı. Depremin, yerin 7.06 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Karaburun açıklarında saat 22.19'da yeni bir deprem oldu. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.3, Kandilli Rasathanesi tarafındansa 4.4 olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.