İzmir'in merkezindeki tartışmalı gökdelen projesi onaylandı

Zorlu Holding tarafından İzmir'in merkezinde yapılmak istenen ve tepkiler üzerine geri çekilen gökdelen projesi yeniden gündeme geldi. Belediyeler, yüksekliği 146 metreden 134 metreye düşürerek projeye onay verdi. Kararlar askıya çıkarılırken, tepki gösteren Şehir Plancıları Odası, İzmir kamuoyuna itiraz çağrısında bulundu.

Zorlu Holding tarafından Konak İlçesi’nin Pasaport mevkiinde yapılmak istenen gökdelen tartışması yeniden alevlendi. 146 metre yüksekliğinde olacağı belirtilen devasa yapı için 2019 yılının Aralık ayında ilk kazma vurulduğunda kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine proje faaliyeti durdurulmuştu. Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre, Konak Belediyesi'nce geçtiğimiz Temmuz ayında plan tadilatı ve ruhsat değişikliği yapılarak, projeye onay çıktığı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de Konak Belediyesi'nin kararını onayladı. Buna göre, gökdelenin 146 metre yerine 134 metre yükseklikte inşa edilmesi kararlaştırıldı.

"Konak Belediyesi ruhsatı yenileyerek projeye onay verdi"

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, söz konusu projeye onay verilmesine tepki gösterdi. Oda yönetimi açıklamasında, “Konak Belediyesi ruhsatı yenileyerek, yüksekliği 146 metreden 134 metreye düşürüp projeye onay verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi imar planında yüksekliği 84 metreye indirerek onayladı. Fakat, şu anda o bölgede bir bina yapılacaksa yüksekliği Konak Belediyesi'nin verdiği ruhsata göre 134 metre olarak inşa edilecek” dedi. Konak Belediyesi'nin kabul ettiği 1/1000'lik uygulama imar planı değişikliğinin askıya çıkarıldığını duyuran oda yönetimi, 26 Ekim 2021 tarihine kadar itiraz hakkı bulunduğunu bildirdi. Topluma itiraz çağrısında bulunan oda yönetimi, vatandaşlara yol göstermek için resmi internet sitesinde örnek bir dilekçe yayımladı. Bu konuda bir basın toplantısı düzenleyeceklerini de belirten oda yönetimi yazılı bir açıklama yaptı.

"Yurttaşların hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı anlamına gelmektedir"

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin kamuoyu açıklamasında, söz konusu projenin ve verilen onayların şehircilik bilimine ve hukuka aykırı olduğu belirtildi. Açıklamada, “Zorlu Konak Projesi dahil olmak üzere çok sayıda alana ilişkin 7221 Sayılı Kanun ile 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8. Maddesi'ne eklenen hüküm doğrultusunda çevre plan kararları ile uyumsuz olacak şekilde yükseklikler belirlenmiştir” denildi. Açıklamada, “İzmir halkının tepkisi ile geri çekilen projenin yeniden gündeme gelmesi açıkça meslek odaları ve İzmir'de yaşayan yurttaşların hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı anlamına gelmektedir. Çevre plan kararları ile uyumsuz ve yaratacağı ek yük nedeni ile oluşacak kamu zararını engellemek amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin görüş ve itirazlarınızı 26 Ekim 2021 tarihine kadar Konak Belediye Başkanlığı'na iletebilirsiniz” ifadeleri yer aldı.