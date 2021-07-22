İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında art arda depremler

Ege Denizi’nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında gece saatlerinde meydana gelen dört depremin ardından 32 dakika arayla 2 deprem daha meydana geldi.

İzmir Karaburun'da, saat 20.58 ile 02.19 arasında; önce 3.6 ardından 3.5 daha sonra 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde dört deprem meydana geldi. Daha sonra ise saat 03.48'de 4.0 şiddetinde, 32 dakika sonra saat 04.20'de ise 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.