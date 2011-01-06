-İZMİR İLE ANKARA'NIN EXPO MÜCADELESİ İZMİR (A.A) - 06.01.2011 - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir'in EXPO adaylığıyla ilgili geçmişte başlatılan sürece ve Ankara'nın aday olma talebine dikkati çekerek, ''Şu anda pişmiş bir aş var. Bu pişmiş aşa Ankara'nın yaptığı, su katmaktan başka bir şey değildir'' dedi. Demirtaş, İZTO'nun 2000 EXPO'su için yaptığı adaylık çalışmalarıyla konuyu Türkiye'nin gündemine soktuğunu, o dönemdeki hükümetin bu vizyonu anlayamadığını, ancak EXPO 2015 adaylık sürecinde hükümetin de desteğini alarak çalışmaya başladıklarını hatırlattı. Türkiye'nin Uluslararası Sergiler Bürosu'nun (BIE) yeni üyesi olarak ilk kez EXPO'ya aday olduğu bir süreçte başarılı bir lobi çalışması yürüttüğünü, rakiplerinin oylamada etik sayılmayacak adımlarla öne çıktığını savunan Demirtaş, ''EXPO'nun tarihinde üyeliğinin ilk yılında kazanan bir ülke yok. O şartlar altında kazanmamız zaten mucize sayılabilirdi. Ancak bu süreç bize inanılmaz bir deneyim verdi. Hem ülke olarak, hem kent olarak belli kazanımlarımız oldu. EXPO ailesi içinde önemli dostluklar edindik'' dedi. Bu konuda birikimi bulunmayan Ankara'nın aday olma talebine anlam veremediklerini kaydeden Demirtaş, şunları kaydetti: ''Şu anda pişmiş bir aş var. Bu pişmiş aşa Ankara'nın yaptığı, su katmaktan başka bir şey değildir. Ankara'nın bu konuda ne birikimi vardır, ne tecrübesi, ne de projesi. Gelişen Türkiye'nin, küresel güç olacak Türkiye'nin çocuk temalı bir EXPO yapmaya soyunması her şeyden önce konusu itibarıyla iddiasız. Ankara, turistik potansiyeli olan bölgenin merkezinde bir şehir değil. 'Hızlı trenle Konya'ya Eskişehir'e gidilir' diye bu yola girmek çok mantıklı değil. İzmir, EXPO sürecinde daha güçlü, deneyimleri, birikimi var. Türkiye aday olacaksa en hazırlıklı kent İzmir'dir. Hükümetimiz de bunu değerlendirecektir.'' -SON SÖZ ERDOĞAN'IN- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın EXPO 2015 sürecinde Dışişleri Bakanı olarak süreci yakından takip ettiğini, İzmir'e yaptığı son ziyarette de adayın İzmir olması gerektiğini ifade ettiğini söyleyen Demirtaş, son sözü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın söyleyeceğini, bu konuda bir çekincelerinin olmadığını ifade etti. Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sayın başbakan olayları çok iyi değerlendiren ve iyi yorum getirerek doğru kararlar alan bir kişi. 10 yıllık iktidar sürecinde bunu gördük. Bu konuyu da danışmanlarıyla çok etraflı araştıracak ve sağlıklı kararlar alacaktır. Ankara ile çekişme konusunda bir endişe yaşamıyoruz. Biz diğer rakiplere bakıyoruz. Ankara'ya bakmıyoruz. Burada artık Ankara-İzmir tartışmasını bir yana bırakarak Türkiye'nin adaylığıyla ilgili çalışmalıyız.''