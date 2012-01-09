İzmir için deprem uyarısı





T24- Dünyanın en önemli deprem merkezi USGS’de görevli uzmanlar, İstanbul ve İzmir’in depreme hazır olması gerektiğini açıkladı. Türkiye hakkında daha önce araştır-malar yapan Tom Parsons, “İzmir’de 7.2 şiddetinde bir deprem kuvvetle muhtemel” dedi





Vatan'ın haberine göre, Deprem denilince Kandilli ile birlikte akıllara gelen ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nda (USGS) görevli araştırmacı Tom Parsons ve Washington Üniversitesi’nde görevli sismolog Profesör John Vidale Türkiye’yi tehdit eden deprem riskini anlattı.





İstanbul’da yaşanacak bir depremin çok büyük felakete neden olacağını açıklayan Parsons “İstanbul’da 7 ve üstü şiddetinde bir deprem yaşanma olasılığı yüzde 40 ile 60’tır. Olası kayıp için birşey diyemem, bina yapısı ve toprak durumu önemli. Zaiyatın 1999’daki İzmit depreminden çok daha kötü olmasından endişe ediyorum. Türk insanı depremin en çok ‘farkında’ olan topluluk. Hayatımda böyle bir ulus görmedim. Bu özellik, deprem anında çok işe yarayacak” dedi.



ABD’deki San Andreas fay hattı ile Kuzey Anadolu fay hattının benzerliğinin her iki ülke bilim adamları için çok faydalı olduğunu dile getiren Parsons “California’nın tarihi bir kaydı yok ama Türkiye’nin binlerce yıllık kayıtları var. Marmara Denizi’nde meydana gelen 1509 ve 1766 depremleri bunların benzerlerinin her iki bölgede de yeniden yaşanacağını gösteriyor. Geçmişten ders almalıyız” yorumunu yaptı.







“7.2 bekleyin”







İzmir’in de risk altında olduğunu dile getiren Parsons “İzmir, Ege’nin hareketli bir bölgesinde yer alıyor. En son 5 Aralık’ta 4.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Ne zaman olacağını bilemem ama 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşanması kuvvetle muhtemel” dedi. USGS’de görev alan ve Washington Üniversitesi’nde profesör olan John Vidale, İzmir ve çevresine dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı. Vidale “Her depremden sonra, başka depremlerin tetiklenebileceği bilinir. Bu yıl İzmir bölgesi diğer bölgelere oranla şiddetli bir depreme daha fazla hazırlıklı olmalıdır. Her depremden sonra bölgede risk yükselir” dedi.





Vidale de yaşanan her deprem sonrasında Kandilli ile USGS verileri arasında fark olduğunu belirterek “Amerikalılar tüm dünyada meydana gelen depremleri daha sofistike sistemlerle inceliyor. Ve büyük ihtimalle bu yüzden onların ölçümü en iyisi” dedi.