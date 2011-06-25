İzmir Halk Hareketi: Baykal- Sav go home

T24- CHP İzmir Merkezi önünde toplanan ve kendilerine 'İzmir Halk Hareketi' adı veren CHP'liler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek "Baykal-Sav Go Home" dedi.









CHP İl Merkezi önünde biraya gelen 100 partili beraberlerinde getirdikleri üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun resmi ve ’Seninleyiz’ yazılı afiş açtı. İzmir Halk Hareketi adıyla kendilerini ifade eden ve CHP üyesi olduklarını belirten topluluk açılan pankartlar dikkat çekti. Özellikle ’Baykal-Sav Go home’, ’Halk kararını verdi : Kılıçdaroğlu’, ’Baykal amca rahat ver yürüyelim iktidara’, ’Reçete: Baraj altında kalmamak için sabah-akşam Kılıçdaroğlu!’, ’CHP’de küçük olsun benim olsuncuları istemiyoruz’ ve ’Baykal-Sav ne çektik senden çek elini CHP’den’ pankartlarıyla hem Kılıçdaroğlu’na tam destek, hem de Baykal ve Sav’a tepkilerini ortaya koydular.

CHP İl Başkanı Tacettin Bayır’ın da izlediği İzmir Halk Hareketi’nin eyleminde halk hareketi adına Seval Öcal basın açıklamasını okudu. Öcal, Kılıçdaroğlu’nun partiyi durağan parti konumundan projeler üreten, 81 ilde ve 250 ilçede mitingler yapabilen bir sosyal demokrat parti niteliğine kavuşturduğunu söyledi.

Bir dönem önce Genel Merkez kontejanından listelere giren kimi milletvekillerinin, şimdi seçim sonuçlarıyla ellerini ovuşturarak eleştirilere başladığını belirten Öcal, imza toplayarak Genel Kurul çığırtkanlığı yapanların, balık hafızasına sahip olduklarını, partiyi baraj altına düşürdükleri günleri çok çabuk unuttuklarını söyledi.

Öcal, "Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna bile oturma fırsatı bulmadan özverili çalışmalarına, gayretlerine, amatör ruhuna karşı çıkmak, bunu görmemek bağnazlıktır. CHP restoranlarda, salonlarda, alanlarda, köylerde halkın içinde siyaset yapan halkçı bir parti haline gelmiştir. Bugün ayrışma zamanı değil, çalışma zamandır. Kılıçdaroğlu’nun içimize düşürdüğü iktidar olma ateşini hiç kimsenin söndürmesine izin vermeyeceğiz. Sonuna kadar Kılıçdaroğlu, sonuna kadar CHP" dedi.