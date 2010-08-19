-İZMİR FUARI'NIN ANA TEMASI ENERJİ İZMİR (A.A) - 19.08.2010 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye'nin ilk uluslararası fuarı olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) kapılarını 79. kez ziyaretçilere açacağını, 27 Ağustos-5 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenecek fuarın ana temasının enerji, onur konuğu ilin ise Gaziantep olarak seçildiğini söyledi. Aziz Kocaoğlu, İzmir Fuar Alanı 1 No'lu Hol'de düzenlediği basın toplantısında, fuarın bugüne kadar fuarcılık ve ülkenin, ürünlerin tanıtımı açısından önemli bir işlev gördüğünü, dünya ürünleri, dünya devletlerinin buluşma noktası olduğunu kaydetti. İzmir'de, İzmir Enternasyonal Fuarı'ndan edinilen tecrübe ile fuarcılığın geliştiğini, 35'in üzerinde ihtisas fuarı gerçekleştirildiğini belirten Kocaoğlu, ihtisas fuarlarının kentin gelişimine, ekonomisine de katkı sağladığını vurguladı. İEF'nin ana temasının enerji olarak belirlendiğini belirten Kocaoğlu, enerjinin dünyanın olduğu kadar Türkiye'nin de ciddi sorunu olduğunu, bu nedenle böyle güncel bir tema belirlediklerini kaydetti. Kocaoğlu, fuar çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının himayesinde 2-4 Eylül 2010 tarihlerinde Uluslararası Enerji Zirvesi'nin de düzenleneceğini anlatarak, ''Umuyorum ki ülkemizde sürdürülebilir enerji kaynağı, jeotermal, güneş, hidroelektrik gibi konularda hep beraber bilgilerimizi tazeleriz. Yeni teknolojileri, dünyanın kullandığı bilimi bizler de düzenlenecek panellerle tüm ülkemize ve sektöre duyururuz'' dedi. Fuara 803'ü yerli, 249'u yabancı 1052 firmanın katılacağını, 55 ülkeden katılımcının beklendiğini belirten Kocaoğlu, geçen seneye göre firma sayısının 49 arttığını belirtti. Kocaoğlu, fuara giriş ücretlerinin tam 2, öğrenci 1 lira olarak belirlendiğini, geçen yıl 1 milyon 498 bin kişinin gezdi fuara, bu yıl da 1,5 milyon ziyaretçi beklediklerini söyledi. -ÜRÜN FUARI HAZIRLIĞI- Fuar çerçevesinde bu yıl körfez yelken yarışları yapılacağını, Pasaport iskelesinde sergi açılacağını, deniz kenti olan İzmir'i denizle buluşturacak etkinliklerin planlandığını belirten Aziz Kocaoğlu, geçen yılki fuarda yer alan organizasyonların büyük bölümünün bu yıl da gerçekleştirileceğini bildirdi. İzmir'de 1923 yılı Şubat ayında yapılan İzmir İktisat Kongresi ile fuarcılık çalışmalarının başladığını, yeni bir boyut getirmek için önümüzdeki yıllardan itibaren fuarı ilk ürün fuarı haline getirmek istediklerini belirten Kocaoğlu, ''Umuyorum 80. yılında böyle bir girişimle, çalışmayla ilk ürünün tüketiciye sunulacağı ürün fuarını gerçekleştiririz. Dünyada böyle fuarlar önem tutuyor, bu fonksiyonu bu fuarımızda yapar, başarılı olabiliriz'' dedi. İzmir'de fuarcılığın gelişmesi için yeni fuara alanına ihtiyaç olduğunu, bu konudaki çalışmaların ağır geliştiğini anlatan Kocaoğlu, açılış töreninin 27 Ağustos'ta saat 18.30'da Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılacağını, hazırlıkların sessiz ama hızlı yürüdüğünü ifade etti.