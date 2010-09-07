-İZMİR FUARI'NI 1 MİLYON 410 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ İZMİR (A.A) - 07.09.2010 - 79. İzmir Enternasyonal Fuarı'nı (İEF) bu yıl 1 milyon 410 bin 975 kişinin ziyaret ettiği bildirildi. İZFAŞ Genel Müdürü Doğan İşleyen, yaptığı açıklamada, başarılı bir fuar dönemi geçirdiklerini ve gelecek yılın hazırlıklarına şimdiden başladıklarını belirterek, ''80. İEF her açıdan özel bir fuar olacak. Fuarın 80 yıllık tarihini anlatan bir kitabın hazırlıklığına başlandı. Ayrıca gelecek yıl fuarda, hatıralarda kalan eşyalardan oluşan bir nostalji sokağı oluşturmayı planlıyoruz'' diye konuştu. 249'u yabancı 803'ü yerli 1052 firmanın katıldığı 79. İzmir Enternasyonal Fuarı, 27 Ağustos-5 Eylül günleri arasında açık kaldı. 55 ülkenin katıldığı fuarı bu yıl 1 milyon 410 bin 975 kişi ziyaret etti. Onur konuğu ili Gaziantep, teması ''enerji'' olan 79. İEF kapsamında Uluslararası Enerji Türk Zirvesi, 2 festival, 10 konser, 6 sergi, 6 söyleşi, 2 atölye çalışması, 4 seminer, mini golf turnuvasıyla poni ekspres, trafikte sorumluluk hareketi ve çocuk kulübü etkinliklerinin gerçekleştirildiği, Kültürpark'ta ayrıca 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'na yönelik olarak basketbol taraftar alanı oluşturulduğu bildirildi.