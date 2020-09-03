İzmir Fuarı açılıyor

Bu yıl 89’uncusu düzünlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı, Koronavirüs salgınına karşı alınan sağlık önlemleriyle kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuar bu yıl 4-8 Eylül tarihleri arasında 5 gün boyunca düzenlenecek.

Maske, mesafe ve temizliğin ön planda olacağı fuara dair konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuar süresince Kültürpark’a girişlerin kontrol altında tutulacağını belirtti.

Soyer, “Bu fuarı yapmak boynumuzun borcu. Salgına karşı tüm önlemleri aldık. Aynı anda içeride 40 bin kişi bulunabilecek” dedi. 2750 kişilik Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’na 1435 kişi alınarak sosyal mesafe korunacak. Fuara girişler 5 TL olacak.

İzmir Fuarı, Ticaret Bakanlığı’nın himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından organize ediliyor.