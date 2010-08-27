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Ekonomi

İZMİR FUARI 79. KEZ KAPILARINI AÇTI İZMİR (A.A)

27 Ağustos 2010 23:13

-İZMİR FUARI 79. KEZ KAPILARINI AÇTI İZMİR (A.A) - 27.08.2010 - İzmir Enternasyonal Fuarı 79. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, İzmir Valisi Cahit Kıraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, TOBB adına Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, konuk ülkelerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından fuarın açılışı, kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinden önce yabancı delegasyon ve yerli protokol, aile fotoğrafı çektirdi. İzmir Fuarcılık Hizmetleri, Kültür ve Sanat İşleri AŞ tarafından düzenlenen ve 55 ülkeden 1052 firmanın katıldığı fuarın bu yılki ana teması ''enerji'' olarak belirlendi. Fuarın bu yılki onur konuğu kent Gaziantep olurken, onur konuğu ülke uygulaması, gelecek yıldan itibaren partner ülke uygulamasına geçilecek olması nedeniyle kaldırıldı. Ticaret, sanayi ve turizmin yanında kültür ve sanat etkinliklerinin de buluşma noktası sayılan fuarda, davetliler için zengin bir etkinlik programı da hazırlandı.

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