İzmir Fuarı 77'inci kez açıldı

İzmir Fuarı dün 77. kez kapılarını açtı. 1 Eylül’e kadar açık kalacak fuarda konuşan Baykal'ın hedefinde Erdoğan vardı.



77. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), İzmir Lozan Meydanı'nda düzenlenen törenle açıldı. Fuara katılan ülkelerin bandolarının İzmir Marşı dinletisi ile başlayan açılışta, İstiklal Marşı ile Küba resmi marşı çalındı.



Açılış seremonisinden sonra konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İEF'nin ''İzmir'i İzmir yapan değerlerin başında yer aldığını ve Cumhuriyet ile özdeşleşmiş İzmir klasiği haline geldiğini'' söyledi.



Onur konuğu ülkenin Küba, onur konuğu ilin Karabük, temanın Küresel Isınma ve İklim Değişikliği olduğu fuarın açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Baykal, Başbakan’ın yerel seçimlerde “İzmir’i istiyorum” söylemine karşın “İzmir bambaşka bir şehirdir, Türkiye’de herkes her şeyi elde edebilir ama eğer İzmir’i elde edemezseniz bir şeyler eksiktir” dedi. Bakan Çağlayan ise “Bu fuar, Türkiye’nin ekonomik gücünün yansıtılacağı çok önemli platformdur” diye konuştu.



1.5 milyon ziyaretçi bekleniyor



Aziz Kocaoğlu, 77. İEF'ye 58 ülkenin katıldığını, bunun da dünya üzerindeki her üç ülkeden birinin ürettiği malları İzmir'de sergilediği anlamına geldiğini söyledi.



Kocaoğlu, ''252'si yabancı bin 43 firmanın katılımı ve 1,5 milyon ziyaretçi beklentimiz, fuar boyunca yine ciddi bir sinerji yaratılacağını açıkça gösteriyor'' dedi.



77. İEF'nin ana temasını ''Küresel Isınma ve İklim Değişikliği'' olarak belirlediklerini ifade eden Kocaoğlu, fuar süresince yapılacak etkinliklerle, konuyu daha geniş kitlelere anlatabilmeyi ve çevre bilincini artırmayı planlıklarını söyledi.



Fuarı bu yıl ilk defa Kültürpark dışına taşıyarak tüm kentte şenlik havası estirmeyi istediklerini söyleyen Aziz Kocaoğlu, ''Startını iki gün önce verdiğimiz Uluslararası İzmir Kültürpark Festivali ile farklı coğrafyalardan gelmiş bin 500 müzisyen, dansçı ve sporcuyu İzmir'de bir araya getirdik. İnanıyorum ki, bu yılki fuar, uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Ve diliyorum ki, bu büyük coşku her yıl biraz daha artarak tüm dünyaya yayılacak'' diye konuştu.



Açılıştan notlar...



> Açılış töreninin gerçekleştirildiği Lozan Meydanı'nda 900 polis görev yaparken, çevredeki apartmanların çatılarında da keskin nişancılar yer aldı.



> Güvenlik tedbirleri kapsamında tören yerine vatandaşlar üst aramaları yapıldıktan sonra girebildi.



> Açılış töreninden önce Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Bulgaristan, Mısır ve Türk bandoları çeşitli marşlar çaldı.



> Fuar kapsamında düzenlenen festivale katılmak için gelen çeşitli ülkelerden dans grupları, tören alanına farklı caddelerden dans ederek girdi.



> Törene yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, seyirci platformunu tamamen doldurdu.



> Konuşmaların yapılacağı kürsünün arka bölümünde Atatürk'ün fotoğrafının ve ''Bu şehirde fuarlar kurun, sergiler açın'' sözünün yer aldığı dev bir poster yer aldı.



> Tören başlamadan esen rüzgar nedeniyle kürsüdeki meşaleler devrildi. Görevliler meşaleleri toplayarak, kaldırdı.