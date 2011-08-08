-İZMİR, EXPO İÇİN YASAL DÜZENLEME BEKLİYOR İZMİR (A.A) - 08.08.2011 - EXPO 2020 adayı İzmir'de hazırlık çalışmaları, yasal düzenlemeyi bekliyor. EXPO 2020 Teknik Komite Üyesi Yılmaz Temizocak, İzmir'in ilk sunumunu Kasım ayında yapacağını ancak henüz kurulların oluşmadığını, bütçenin ise belli olmadığını belirtti. Türkiye'nin EXPO 2020 adayı olan İzmir'de Vali Cahit Kıraç başkanlığındaki EXPO 2020 İzmir Teknik Komitesi'nin üyesi ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanı Yılmaz Temizocak, adaylığın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından iyi bir zamanlamayla mayıs ayında açıklandığını, adaylık çalışmalarını organize etmek üzere bir geçici takip kurulu ve buna bağlı bir teknik komite oluşturulduğunu ifade etti. İzmir Valisi Cahit Kıraç başkanlığındaki komitenin temmuz ayı başına kadar 16 kez toplandığını ve adaylık çalışmaları kapsamında yapılacak çalışmaların yol haritasını belirlediğini dile getiren Temizocak, çalışmaların başlayabilmesi için yasal düzenleme beklediklerini söyledi. İzmir'in Uluslararası Sergiler Bürosu'nun (BIE) kasım ayındaki genel kurulunda ilk sunumunu yapacağını, zamanın daraldığını ancak yasal düzenleme olmaması nedeniyle çalışmalara başlanamadığını ifade eden Temizocak, şöyle konuştu: ''Eğer kanun veya kanun hükmünde kararname olmazsa EXPO 2020 çalışmalarını yürütecek olan yönlendirme ve yürütme kurulları oluşamıyor. Kurul oluşmadığı gibi bir bütçe de çıkamıyor. Seçimin yapılacağı Mart 2013'e kadar 570 günümüz var. Önce uluslararası bir dosya hazırlamamız ve yılbaşına kadar dosyayı BIE'ye vermemiz gerekli. Bu dosyada EXPO'nun yeri, mimari durumu, fizibilitesi ve bütçesi açıklanacak. Bunu uluslararası bir konsorsiyumun hazırlaması öngörülüyor. Bu sürece başlanması için de para gerekiyor. Ayrıca kasıma kadar ilk sunumu hazırlamamız gerekiyor. 2015 adaylığında yine zaman yokluğundan ilk sunumu becerememiştik. İlk sunumdan son sunuma kadar ortak ana fikri yansıtan bir çalışma olması gerekiyor. Bu çalışmalar için çok az zamanımız kaldı. Yasal düzenlemenin hızla çıkmasını bekliyoruz.'' Görüşme yaptıkları Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın ''EXPO 2020 ile ilgili kanun hükmünde kararnamenin en kısa zamanda çıkacağını'' söylediğini ifade eden Temizocak, kurullarda sayısal ağırlığın İzmir'deki kurumlarda olmasını arzu ettiklerini belirtti. -İZMİR'İN AVANTAJLARI- Temizocak, EXPO 2020 adaylığında isimleri geçen Brezilya'nın Sao Paulo, Rusya'nın Yekaterinburg, Tayland'ın Ayutthaya ve Brezilya'nın Sao Paolo kentleri arasında en avantajlı kentin İzmir olduğunu öne sürdü. En etkili rakip olan Sao Paulo'nun Latin Amerika ülkelerinin oylarını alabileceğini ifade eden Temizocak, buna rağmen Brezilya'nın 2014'de Dünya Kupası ve 2016 yılında olimpiyat düzenleyecek olmasının şansını azalttığını, diğer bir güçlü rakip Rusya'nın mevsimsel dezavantajları olduğunu savundu. Tayland'ı ise fazla şanslı görmediğini dile getiren Temizocak, İzmir'de 2015 adaylığıyla edinilmiş bir tecrübe olduğunu, geçen adaylık sürecinde adeta ''EXPO konusunda yüksek lisans yaptıklarını'' kaydetti. Temizocak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''2020 adaylığında en büyük avantajımız hükümetin İzmir'in altyapısı için verdiği sözlerdir. Bunları adaylık çalışmasında kullanacağız. Ayrıca EXPO 2020'ye Başbakan Erdoğan'ın imzasıyla aday olmamız da çok önemli. Devletin güvencesi, altyapı projeleri ve uzmanlaşmış kadrosu olan bir kent bu sürecin favorisidir.'' -VALİ KIRAÇ- İzmir Valisi Cahit Kıraç, EXPO 2020 için aday ülkelerin ilk sunumunu kasım ayında Paris'te BIE Genel Kurulu'nda yapacaklarını söyledi. EXPO kanunun çıkarılması için TBMM'nin açılmasını beklediklerini belirten Vali Kıraç, şöyle devam etti: ''Yasa çıkacak, daha sonra yürütme, yönlendirme ve danışma kurulları oluşturulacak. EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu, özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olacak. Yönlendirme Kurulu, yürütme komitesi ile sekretarya, bu kanun ve Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmeye devam edecek. Yönlendirme Kurulunun gelirleri, kurulun üyesi kamu kurum ve kuruluşları tarafından aktarılacak tutarlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, vakıflar, dernekler, sivil toplum örgütleri ile diğer özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerce yapılan ayni ve nakdi yardımlar, sponsorluk ve faiz gelirleri ile diğer gelirlerden oluşacak.'' Vali Kıraç, kanunun çıkmasıyla birlikte harcama için de gerekli altyapının oluşabileceğini ve çalışmalara hız verileceğini belirterek, şunları söyledi: ''EXPO çalışmalarını İzmir Kalkınma Ajansı'nda sürdürüyoruz. İlk sunumu kasım ayındaki BIE Genel Kurulu'nda yapacağız. Tayland'ın Ayutthaya kenti de Paris'teki BIE Genel Merkezi'nde bir sunum yapacak. EXPO 2020'yi düzenleyecek şehir 2013 yılı sonhabarında belli olacak. O zamana kadar aday kentler toplam 4 sunum yapacak.'' -''2015 EKİBİNİ TOPLAYALIM''- EXPO 2015 Genel Sekreteri, EXPO 2020 Teknik Komite Üyesi ve Seferihisar Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de Başbakan Erdoğan'ın İzmir'in adaylığını onayladığı 1 Mayıs'tan bu yana hiçbir şey yapılmadığını savundu. EXPO 2020'nin yapılacağı alanla ilgili tartışmaların anlamsız olduğunu belirten Soyer, bu konuda EXPO 2015 adaylığı sırasında uluslararası konsorsiyumun yaptığı bilimsel değerlendirme sonucu İnciraltı'nın açık ara en uygun yer olarak seçildiğini kaydetti. Soyer, İzmir'in en önemli avantajının EXPO 2015'te elde ettiği deneyim olduğunu ancak EXPO 2015 için oluşturulan 30 kişilik tanıtım ekibinin dağıtıldığını belirterek, ''O kadroyu 2020 adaylık çalışmalarında kullanmalıyız. Aksi takdirde EXPO 2015'den deneyimliyiz demenin bir anlamı yok'' dedi. -ADAYLIK SÜRECİ- Sergi anlamına gelen ''exposition'' kelimesinin kısaltılmışı olan EXPO, dünyanın en büyük fuar organizasyonu olarak gösteriliyor. Ticari olmayan fuarda katılımcı ülkeler uzmanlaşmış oldukları konulardaki bilgi birikimlerini, kültürlerini ve teknolojilerini sergiliyor. Paris merkezli Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) tarafından organize edilen EXPO'ya 2015 organizasyonu için aday olan İzmir, İtalya'nın Milano kentine karşı kaybetmişti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs 2011'de İzmir'in EXPO 2020 için Türkiye'nin adayı olduğuna yönelik BIE Genel Sekreteri Vicente Gonzales Loscertales'e bir mektup göndermişti.