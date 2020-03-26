İzmir evde kalmayı tercih etmedi!

İzmir’in en kalabalık yerlerinden olan Karşıyaka Çarşısı’nda yoğunluk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine rağmen devam etti.



İzmir’in en kalabalık yerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı, 400 metre uzunluğu ile ilçenin kalbi olarak gösteriliyor. Giyim mağazaları, kafeler, banka şubeleri ile birçok iş yerinin bulunduğu çarşı, korona virüsü tedbirlerine ve evde kal çağrılarına rağmen boş kalmadı.



Kimi vatandaşlar alışveriş için çarşıya gelirken, kimi vatandaşlar geçiş güzergâhı olarak çarşıyı kullanmaya devam etti. Bazı vatandaşlar da çarşıdaki banklarda oturarak vakit geçirdi.



Çoğunluğunu genç ve orta yaşlı vatandaşların oluşturduğu kalabalıkta yaşlı vatandaşların az olması dikkat çekti.





