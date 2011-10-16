-İzmir, en yüksek kuleye hazırlanıyor İZMİR (A.A) - 16.10.2011 - İnşaat sektörü yatırımlarında ülke hızının gerisinde kalmasıyla eleştirilen İzmir, dev yatırımlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Folkart Yapı'nın başladığı Avrupa'nın en yüksek 5'inci ikiz kule projesinin ardından Megapol Grubu da İzmir'in en yüksek kulesi projesini açıkladı. Grup Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökdemir, 6 projeyle kente 500 milyon dolarlık yatırım öngördüklerini söyledi. Grubun projeleri ve İzmir'de gayrimenkul sektörünün durumuyla ilgili açıklama yapan Gökdemir, uluslararası araştırma kuruluşlarına yaptırdıkları analizlere göre İzmir'de alışveriş merkezi (AVM), otel, hastane ve özel okul gibi yatırımlarda önemli bir arz açığının bulunduğunu, İstanbul ve Ankara'nın ise doyma noktasına yaklaştığını ifade etti. ''Akdeniz'in iyi konumunda büyük bir limanı olan, iyi bir coğrafyaya sahip, insan kaynakları Avrupa ortalamasının üzerinde olan, sanayi ve tarım ürünlerinde ihracat kabiliyeti yüksek olan bir şehre küresel sermayenin ilgisiz kalmasının mümkün olmadığını'' ifade eden Gökdemir, 2012 yılında İzmir'de inşaat sektörünün büyük bir canlanma olacağını söyledi. Ulusal büyük sermayenin dikkatini artık İzmir'e çevirdiğini, uluslararası sermayeyi de çekebilmek için yoğun çaba sarfettiklerini dile getiren Gökdemir, dünyada önemli ailelerinin servetinin bulunduğu İsviçre'ye yöneldiklerini ifade etti. İsviçre için Türkiye'nin cazip bir yatırım ülkesi olduğunu, İzmir'i ön plana çıkarmaya çalıştıklarını dile getiren Gökdemir, şöyle konuştu: ''İsviçre'de iki grup ile görüşüyoruz. Şu anda bir projeye imza attık, ikincisine imza atmak üzereyiz. İsviçre'de çok yüksek bir sermaye konsantrasyonu var. Yatırım yapabileceği ülkeler arıyor. İsviçreli yatırımcıların önemli adreslerinden biri Türkiye. Fonlar, özel sermayedarlar, aile servetlerini yöneten büyük bankalar... Ancak Türkiye ile ilgili bir dokunma korkuları var. Henüz iş yapıp sonuç almadıkları için çekingen davranıyorlar. İzmir'de imzasını attığımız gayrimenkul projeleri sonraki yatırımları da tetikleyecektir.''