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İzmir Emniyeti'nden suç odaklarına operasyon

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 50 farklı adreste gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda, haklarında arama kararı bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı

15 Şubat 2018 16:40

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 50 farklı adreste gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda, haklarında arama kararı bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah 06.30\'da, Karşıyaka\'da çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen şüphelilerin kaldığı 50 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 47 mermi, 2 kurusıkı tabanca, 14 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 67 fişek ile bir kama tabir edilen bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, haklarında arama kararı bulunan 2 kişinin de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

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