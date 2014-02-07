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İzmir Emniyeti'ndeki görev değişikliğine durdurma kararı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Emin Göktaş'ın açtığı davada, yürütmeyi durdurma kararı verdi

07 Şubat 2014 16:43

İzmir 5. İdare Mahkemesi, 17 Aralık operasyonlarının ardından ilk görevden alınanlar arasında bulunan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Emin Göktaş’ın açtığı davada, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Göktaş, İzmir Valisi Mustafa Toprak’ın imzasıyla ilk olarak 18 Aralık 2013 tarihinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne, dört gün sonra da Tanık Koruma Şube Müdürlüğü’ne atanmıştı. Daha sonra ise İl Emniyet Müdürlüğü emrine alınmıştı. İlk iki atamaya yönelik olarak yürütmenin durdurulması için dava açtı. İtirazı değerlendiren mahkeme, Göktaş hakkında işlem tarihleri itibariyle başlayan veya sonuçlanan herhangi bir idari ve adli soruşturma bulunmadığı, yürüttüğü görevinde başarısızlığına veya yetersizliğine ilişkin herhangi bir tespit ve inceleme bulunmadığı, davalı kurum tarafından bu konuda bir bilgiye yer verilmediği ve dava konusu işlemlerin hukuka uyarlılığı bulunmadığı tespiti yaparak, oybirliğiyle yürütmeyi durdurdu. Görev değişikliğinin hukuka aykırılığının açık olduğu, dava konusu işlemlerin uygulanması halinde telafisi güç zararların doğabileceği de belirtildi. Kararda, yedi gün içinde bölge idare mahkemesine itiraz edilebileceği de yer aldı.

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