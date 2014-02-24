İzmir Emniyeti'nde görev değişikliği depremi

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonun ardından başlayan Emniyet birimlerindeki görevden almalarda yaklaşık iki hafta önce İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Celal Uzunkaya, personel içerisinde yeniden görevlendirme yaptı.

Emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleriyle şube müdür yardımcılarının görev yerlerinde değişiklikler oldu.

Yeni yapılan atamalara göre, Emniyet Müdür Yardımıcılığı görevini yürüten polislerden, Hadi Öztekin, Genel Disiplin Denetleme Şube Müdürlüğü'nden, Yalçın Orhan Radyo Tv ve Foto Film Şube Müdürlüğü'nden, Öztuğrul Özten Pasaport ve Yabancılar Şube Müdürlüğü'nden, Ayhan Uyran Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü'nden, Şerafettin Aslan Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, Sezai Er Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden, Rıza Murat Yiğitoğlu, Bütçe, Muhabere ve İnşaat Emlak Şube Müdürlüklerinden, Hakan Karahan, Tanık Koruma ve Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nden, Ayhan Saygılı, Personel ve Hukuk İşlerinden, Bahadır Engin, Bakım Onarım ve Uluştırma Şube Müdürlüklerinden, Doğu Ateş Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden, Gürsel Yıldız Koruma Şube Müdürlüğü'nden, Erol Gül, Özel Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Şube müdürlüklerinden, Gürkan Yiğit, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden, Murat Öge Havalimanı Şube Müdürlüğü'nden, Burhan Oflas Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'nden, Saleyman Kutay Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Şube müdürlüklerinden, İsmail Akıntürk Kaçakçılık, Organize, Mali ve Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerinden sorumlu oldu.

Bazı ilçe emniyet müdürlüklerinden yapılan değişiklik sonrasında, Erdinç Toka Bayraklı İlçe Emniyet Müdürü, Osman Bahadır Kınık İlçe Emniyet Müdürü, Özgür Duman Karabağlar İlçe Emniyet Müdürü, Tolga Özgür Gök Buca İlçe Emniyet Müdürü, Ali Akkaş Konak İlçe Emniyet Müdürü, Serkan Kerem Gül Çiğli İlçe Emniyet Müdürü, Adil Metin Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürü, Serkan Yonar Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü, Hakan Becel Çeşme İlçe Emniyet Müdürü, Mahmut Muçlu Urla İlçe Emniyet Müdürü, Tolga Ergüden Seferihisar İlçe Emniyet Müdürü, Bülent Yezek Beydağ İlçe Emniyet Müdürü, Tibet Kurtulan Çocuk Şube Müdürü, Nuri Güner İnşaat Emlak Şube Müdürü, Cihan Pehlivan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü, Ali Yazıcı İkmal Şube Müdürü, Nalan Vural Eğitim Şube Müdürü ve Uğur Yıldız da Özel Kalem Müdürü olarak atandı.

Bunun yanı sıra çok sayıda şube müdür yardımcısı ile ilçe emniyet müdür yardımcılıklarında da değişiklikler meydana geldi.