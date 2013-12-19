İzmir Emniyeti'nde de 4 şube müdürü görevden alındı

İstanbul'daki yolsuzluk operasyonundan ardından İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Trabzon ve Kocaeli’den sonra İzmir Emniyet Müdürlüğünde de 4 şube müdürü ile 2 ilçe emniyet müdürünün görev yeri değişti.

İzmir'de, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Erikoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Emin Göktaş ve Terörle Mücadele Şube Müdürü Halil İbrahim Güzel görevlerinden alındı. Görevden alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Erikoğlu'nun yerine Foça İlçe Emniyet Müdürü Bahadır İçmeyiz, Mali Şube Müdürü Emin Göktaş'ın yerine Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Bora Köprü ve Terörle Mücadele Şube Müdürü Halil Güzel'in yerine Selçuk İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çankaya atandı.

İzmir Valisi Mustafa Toprak'ın imzaladığı yeni görevlendirme ile birlikte görevden alınan Terörle Mücadele Şube Müdürü Halil İbrahim Güzel Adnan Menderes Havalimanı'na Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Erikoğlu Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Emin Göktaş ise Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne atandı.