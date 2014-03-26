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İzmir Emniyeti'nde 4 müdür ses kayıtarını yayınladıkları gerekçesiyle açığa alındı

İzmir Emniyetin'de 4 müdür ve 1 başkomiser, soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri ve ses kayıtlarını yaydıkları gerekçesiyle açığa alındı

26 Mart 2014 23:12

Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gerçeklerştirilen soruşturmaların ardından, görevlerinden el çektirilen 1 emniyet müdür yardımcısı, 2 şube müdürü, 1 şube müdür yardımcısı ile 1 başkomiser, soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri ve ses kayıtlarını yaydıkları gerekçesiyle açığa alındı.

DHA’nın haberine göre, açığa alınan polis memurlarından İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Emin Göktaş ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Erikoğlu'nun görev yeri 17 Aralık operasyonlarından sonra değiştirilmişti. Ardından 7 Ocak'ta Liman İşletmeleri'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında da Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Şevik, Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın'ın görev yerinde değişiklik yapılmıştı.

İki Şube Müdürü ve Emniyet Müdür Yardımcısı son olarak İzmir'deki polis okullarında görevlendirildi. Bu kişilere yönelik sürdürülen müfettiş soruşturması sonrasında, açığa alınmalarına karar verildi. Bugün de Şevik, Aydın, Erikoğlu ile Göktaş ve bir başkomiser, polis kimleriyle tabancalarını teslim etti.

Polis amirlerine yönelik açığa alma talebinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Müfettişinin ise 2008 yılında suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli olarak ifadesine başvurulan 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Kara olduğu ileri sürüldü.
 

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