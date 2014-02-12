İzmir Emniyet Müdürü görevden alındı

İzmir Liman İşletmeleri'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının ardından görevden alınan Ali Bilkay'ın yerine İl Emniyet Müdürü olarak atanan Sami Uslu görevden alındı. Uslu’nun yerine ise 2009 yılında isimsiz ve imzasız bir ihbar mektubuyla İzmir’deki bir çete davasında yargılanan dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Celal Uzunkaya atandı.

Bir ay önce atanmıştı

“Büyük rüşvet” operasyonunun ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne 8 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi”yle atanan Sami Uslu görevden alındı. Uslu, Kastamonu Emniyet Müdürü görevini yürütürken kararnameyle Ali Bilkay’ın yerine İzmir’e atanmıştı. Görevden alınan Sami Uslu, Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı’na getirildi.

İzmir’e Uzunkaya

Sami Uslu’nun yerine İzmir’e Celal Uzunkaya atandı. Uzunkaya, 2009 yılında İzmir’de kendisini muhbir ve MİT görevlisi olarak tanıtıp çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen çete lideri İrfan Erbarıştıran ile bağlantısı olduğu iddiasıyla o dönem yürüttüğü Emniyet Genel Müdürlüğü yardımcılık görevinden alınarak yargılanmıştı. Uzunkaya, “örgüte yardım etmek” ten 3 ay 10’ar gün hapis cezasına çarptırılıp, daha sonra aldığı ceza ertelenmişti. Uzunkaya, ayrıca “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçundan 5 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Uzunkaya’nın da yargılandığı davanın isimsiz ve imzasız bir ihbar mektubuyla açıldığı daha sonra ortaya çıkmıştı. Uzunkaya o dönem emniyet içindeki paralel bir yapının kendilerine komplo kurduğunu belirtmiş, isimsiz ve imzasız bir ihbar mektubuyla birçok sahte delil üretilerek bu davanın içine sokuldukları iddiasında bulunmuştu.

Yeşil’i yakalayacaktık

Uzunkaya o dönem yaptığı savunmada Yeşil olarak bilinen Mahmut Yıldırım ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunarak, Yeşil’in yaşadığını ima ederek Yeşil’e ilgi çalışma yürütürken kendisiyle ilgili bu iddiaların ortaya atıldığını ve dava açıldığını söylemişti.