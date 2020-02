İzmir Emniyet Müdürü Aşkın'dan 'Roman' vurgusu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Ticaret Odası\'nın konuğu olan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, sanayicilere görev süresi boyunca yaptıkları hizmetleri ve elde ettikleri başarıları anlattı. Geçtiğimiz Kurban Bayramı\'nda kent nüfusunun 6 milyonu aştığını anlatan Aşkın, hiçbir asayiş sorununun yaşanmadığını belirterek \"Bu kentte çok sayıda saldırının önüne geçtik. Son dönemde birkaç bomba patlasaydı, tek bir olayı önleyemeseydik turizmden gelen gelir yarı yarıya düşerdi\" dedi. Aşkın ayrıca, Roman vatandaşların yaşadığı mahallelerinin suç merkezlerine dönüştüğünü vurgulayarak, iş insanı ve sanayicilerden bu mahallelerde yaşayanlara iş bulunması konusunda destek olmalarını istedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Selami Özpoyraz\'ın yönetiminde gerçekleştirildi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve çok sayıda üyenin yer aldığı meclis toplantısının konuğu İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın oldu. Meclise göreve geldiği günden itibaren yapılan hizmetlerle ilgili hesap vermek için geldiğini anlatarak sözlerine başlayan Müdür Hüseyin Aşkın, Türkiye\'nin içinde bulunduğu durumdan bazı örnekler verdi. Uzun yıllardır dünyada devlet geleneği olan bir mirasın temsilcileri olunduğunu aktaran Aşkın, \"Güçlü bir Türkiye bazı güçler için hep düşman oldu. Önce bölücü terör örgütlerini desteklediler şimdi de ekonomik açıdan bize saldırıyorlar. Çok çalışıp üretmemiz ve istihdam yaratmamız lazım. Sizler yeni iş alanları açmazsanız insanlar sokakta bizim hoşumuza gitmeyen yöntemlerle karınlarını doyurmaya çalışacak. Suçlar artacak. Siz kıymetli iş insanları sayesinde kentimiz güvenli olur. Siz istihdam yarattıkça insanlar suçtan uzaklaşacak\" dedi.

TERÖR SUÇLUSU YAKALAMADA BAŞARI

Kentte güvenliği sağlamak için özverili bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Hüseyin Aşkın, 14 yaşında emniyet teşkilatının içine girdiğini belirterek gördüğü en büyük ihanet çetesinin FETÖ/ PDY olduğunu söyledi. Bu sorunun elbet çözüleceğini söyleyen Aşkın, \"FETÖ ile mücadele sorununu çocuklarımıza bırakmayacak onları çökertmek için elimizden geleni yapacağız. 2018 yılında İzmir, bölücü terör örgütü suçlusu yakalamak açısından Diyarbakır\'dan sonra ikinci sırada yer alıyor\" dedi.

\'GÜVENLİK EKONOMİNİN OLMAZSA OLMAZI\'

Türkiye\'nin coğrafi konumu gereği bazı tehditlere açık olduğunu vurgulayan Müdür Aşkın, \"Bizim komşularımız İsveç, Norveç gibi ülkeler değil. Suriye ve Irak dünyanın geri kalanına terörist gönderen ülkeler. Şehrimizde 200 bine yakın göçmen var. 98 bin 500 Suriyeliyi kayıt altına aldık. Risk analiz çalışmalarında onlar ile mülakat yaptık. Bu sayede İzmir\'i güvenli hale getirdik. İzmir\'de göçmen sayısının bu kadar çok olmasının nedeni coğrafi konumu. Yüzlerce kilometreyi bulan sahilimiz var. Dün Foça\'da 57 göçmen yakaladık. Gidenlerin büyük bir çoğunluğu tekrar Türkiye\'ye dönüyor. Çünkü bu ülkede daha iyi şartlarda yaşıyorlar. Biz onlara sağlık, eğitim hizmeti veriyoruz. İzmir\'deki güvenlik sorunlarının içinde onlar ilk 5\'e dahi giremezler. Güvenlik ekonominin olmazsa olmazıdır. Bir ülkede insanlar kendini güvende hissetmezse kimse ekonomiyi düşünmez, hiçbir yatırımcı gelmez\" dedi.

ROMANLARIN İSTİHDAMI İÇİN DESTEK İSTEDİ

Roman nüfusun Türkiye\'de en fazla olduğu ilin de İzmir olduğunu söyleyen Hüseyin Aşkın, Romanların yaşadığı mahallelerin suç merkezleri haline dönüştüğünü vurguladı. Romanların büyük bir çoğunluğunun çalışıp hayatlarını kazanma niyetinde olmadığını öne süren Aşkın, şunları ifade etti:

\"Romanların yaşadığı semtlerde güvenlik ve uyuşturucuyla ilgili sorunlar yaşanıyor. Bu vatandaşların iş bulması için emek sarf etmemiz gerekiyor. Bu konuda bize destek olun. İyi örnekleri çoğaltacak şekilde onlara iş imkanı sağlayalım. Ürettikçe bize karşı saldırıları bertaraf edebiliriz.\"

\'İŞYERLERİNE KAMERA TAKIN\'

İzmir\'de iki yıl önce günlük ortalama 20 evde hırsızlık olayı yaşandığını söyleyen Müdür Aşkın, bu rakamın 5\'in altına düştüğünü anlattı. İşyeri hırsızlığında da yüzde 40 azalma olduğunu söyleyen Aşkın, \"Karşıyaka\'da 3 ayda 14 hırsızlık oldu 12\'sinin failini yakaladık. Narlıdere\'de sadece 1 hırsızlık oldu. Kamera sistemleri kuralım. Soruşturmalara da çok katkısı oluyor. Bu sistemler çok ucuz, şehrimizdeki bütün işyeri sahiplerinin kamera sistemlerini kurmasını talep ediyorum\" dedi.

Kasten adam öldürme suçlarında ise İzmir\'de geçen sene 65 olay yaşandığını söyleyen Aşkın, 2018\'de sadece 36 kasten öldürme suçu işlendiğini kaydetti. İki yılda İzmir\'de yaklaşık 4 milyon insanı durdurup kimlik kontrolü yaptıklarını aktaran Aşkın şöyle konuştu:

\"Hırsızlık ve benzeri suçlardan aranan 5 bin 500 kişi yakaladık. Bunlardan çoğu yabancı uyrukluydu. En başarısız olduğumuz alan uyuşturucuyla mücadeleydi. Ama yine de uyuşturucu satıcısı yakalama konusunda en iyi illerden biriyiz. 149 uyuşturucu satıcısını aynı anda yakaladık. 1200 satıcıyı cezaevine soktuk ama eminiz ki bitmedi. Bizim hedefimiz tek bir gence uyuşturucu satılamadığından emin olmak. Bonzai gibi sentetik uyuşturucuların 100 çeşidi var. Onlar için zehir lafı az kalır. Bunlardan kullanan gençlerimiz en fazla iki yıl hayatta kalıyor. Bu işi mutlak suretle çözeceğiz.\"

\'UMUDUMUZU YİTİRMEDİK\'

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın\'a teşekkürlerini ileten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte her kesimden insanın gündeminin ekonomi olduğuna dikkat çekti. Sürecin fitilini ateşleyen ABD’nin iki bakana yönelik yaptırım kararı sonrasında döviz kurlarında yaşanan büyük dalgalanma ile doların 6.95 lira seviyelerine kadar yükselmesi olduğunu hatırlatan Özgener, \"Bizler iş dünyası olarak yaz günü çıkan bu fırtınada umudumuzu yitirmedik; ülkemizin bu badireleri atlatacak güç ve disipline sahip olduğuna hep inandık. Reel sektör olarak \'Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz\' diyen hükümetimize ses verdik ve en gür yankılardan biri İzmir’den çıktı. ABD’nin \'diplomatik iflas\' olarak değerlendirdiğimiz yaptırım kararının hemen ertesi günü örnek bir refleks göstererek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı İzmir’deki 14 Oda, Borsa ve İhracatçı Birliği’nin yanı sıra Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile iş dünyası derneklerine çağrı yaptık ve ortak duyuru yayınlayarak kararı kınadık\" dedi. ABD ve Türkiye arasında süregelen gerilim sırasında ABD Başkanı Trump’ın alüminyum ve çelikteki gümrük vergisini iki katına çıkarmasının son derece manidar olduğunu savunan Başkan Özgener, gerek Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı gümrük vergisi uygulaması gerekse ABD-Türkiye ilişkilerinin bozuk olduğunun bir tweetle açıklanmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Ülkeler arasında yaşanan ve ticarete olumsuz yansıyan bu gerginliğin diplomasi yoluyla çözülmesini isteyen Özgener, \"Bu olumsuz gelişmeler karşısında Hükümetimiz TL’de ki aşırı değer kaybını durdurmak amacıyla hızlı ve etkin önlemler alıyor. Türk Lirası\'ndaki değer kaybını kontrol altına almak, ekonomik gelişmelere ilişkin endişelere son vermek amacıyla BDDK ve Merkez Bankası\'nın tedbirleri başta olmak üzere arka arkaya birçok atılan adım ile Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak\'ın piyasaları sakinleştirici açıklamaları iyimser bir hava oluşturdu. Dolar şu an itibariyle 6.38 seviyelerinde seyrediyor\" diye konuştu. Geçtiğimiz hafta içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Orta Vadeli Program ile önemli tüyoların yer aldığı yeni ekonomi yaklaşımını açıklamasını merakla beklediklerini ifade eden Başkan Mahmut Özgener, iş dünyası olarak, sürdürülebilirliğe vurgu yapan bu yol haritasını son derece tatmin edici bulduklarını açıkladı. Yeni pazarlara açılmak için en üst düzeyde yürütülen çalışmaların iş dünyasına güven verdiğini söyleyen Özgener şunları söyledi:

\"İhracatımızın yeni yol haritasında Çin, Latin Amerika, Hindistan, Meksika ve Afrika gibi, geleneksel pazarlar haricinde alternatif pazarlara yöneleceğinizin yer alması ülkemiz ihracatının arttırılması adına önemli bir strateji. İhraç pazarımızın çeşitlendirilmesi, geleneksel ihraç pazarlarımızın inişli çıkışlı ekonomik durumlarının ve korumacılıklarının ülkemiz ihracatçılarına yaşatacağı riski dağıtacaktır.\"

İZMİR\'DE İHRACAT ARTIŞI

Meclis üyeleriyle ekonomiyle ilgili son rakamları paylaşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatın yüzde 11.8 artarak 14.1 milyar doları, ithalatın ise yüzde 6.4 azalarak 20.1 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Dış ticaret açığının yüzde 32.4 azalarak 6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anlatan Özgener, \"Bugüne kadar en fazla ihracat gerçekleştirilen temmuz ayı oldu. Son 12 aylık ulaşılan ihracat rakamı ile ülkemiz ihracatı şu ana kadar ki en yüksek seviyeye çıkmıştır. TİM verilerine göre, İzmir, temmuz ayında önemli bir artış yakalayarak geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 17.3 oranında arttırdı ve aylık ihracatı 777 milyon dolar olarak gerçekleşti. İzmir, iller bazında ihracatta, İstanbul, Bursa, Kocaeli’nin ardından dördüncü sırada yer alıyor. Ekonomik büyüklüğü ile Türkiye ekonomisine en fazla katkı koyan kentlerin başında gelen İzmir’in aynı zamanda cazip bir yatırım kenti olduğunu her fırsatta anlatmalıyız\" dedi. Başkan Özgener, kamu yatırımları ile İzmir’in potansiyelinin desteklenmesi durumunda İzmir\'in ekonomiye katkı koymaya büyük bir hızla devam edeceğini vurguladı.

MENDERES\'E YENİ OSB

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın açıkladığı 100 günlük icraat programında tarım OSB’lerle ilgili projeler bulunduğunu anlatan Özgener, İzmirliler olarak motive olduklarını belirtti. Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri ile birlikte İZTO olarak Menderes’te bitkisel üretim konusunda Jeotermale Dayalı Seracılık İhtisas OSB kurma heyecanını yaşadıklarını söyleyen Özgener, Menderes’te yer bakmaya gideceklerini açıkladı. Özgener, destek verdikleri pek çok projenin yanında sağlık turizminde markalaşma hedefinin de İzmir açısından üzerinde çalıştıkları bir konu olduğunu ifade etti. Balıkçıların Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan sürdürülebilir balıkçılık ve denizlerdeki balık stoklarının korunması adına daha önce 3-4 ışıkla gerçekleştirilen su ürünleri avcılığının tek ışığa düşürülmesi talebi bulunduğunu hatırlatan Özgener, taleplerinin üzerinden bir ay bile geçmeden Bakanlık tarafından uygun bulunduğunu söyledi. Konuşmasında turizm sezonunun sonuna doğru yaklaşıldığını ifade eden Özgener şunları söyledi:

\"Geçtiğimiz yıllara göre çok daha yoğun ve bereketli turizm günleri geçirdiğimize inanıyorum. Bu iyileşmeyi rakamlar da kanıtlıyor. 2018 Temmuz ayında havayolu girişlerinde bir önceki yıla göre yüzde 57, denizyolu girişlerinde ise yüzde 35.4 ve toplam girişlerde yüzde 59.1 oranında artış var. Kentimizi ziyaret edenler arasında ön sıradaki ülkeler Almanya, Hollanda, İngiltere, Belçika, Fransa, İran, Rusya, Avusturya, Polonya ön sıralarda. Turizm narin bir tohum verdiği meyveler hem kentimiz hem de ülkemiz için paha biçilemez değerde. Bugünden yarına çabuk sonuçlar alamayacağımızı elbette biliyoruz. Kentimizin çok çeşitli turizm olanaklarını tanıtmaya, anlatmaya, misafirlerimizi ağırlamaya yılmadan devam edeceğiz.\"

EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ\'NE REKOR BAŞVURU

İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne 2018 tercih döneminde bilgi almak için rekor başvurunun gerçekleştiğini söyleyen Mahmut Özgener, \"Kurulduğundan bugüne üniversitemize en yüksek başvuru 2016 yılında 3.353 aday olarak gerçekleşmişti. Bu yıl 30.07-14.08.2018 tarihleri arasında üniversitemize 3.651 öğrenci başvurdu ve bilgi aldı. Böylece en yüksek başvuru olan 2016 yılını 298 farkla geçtik. Bu gelişme, üniversitemizin geleceği için bize büyük moral ve umut veriyor\" dedi. İnşaat sektöründen İzmir’de de imar yönetmeliği çıkarılması yönünde yoğun bir talep olduğunu açıklayan Özgener, \"Aslında ben sadece yönetmeliğin değil, kentimizin geleceğinin de yeniden planlanmasını temenni ediyorum. İzmirimize yakışan da bu olacaktır. İzmir bir körfez etrafında gelişmiş hinterlandı dar, mülkiyet dokusu olarak parselleri küçük olan bir kent. Bu zamana kadar da plansız alanlarda parçacı mevzii imar planları ile merkez planlarında ise küçük kadastral parseller üzerinden imarı gerçekleşmiştir. Ayrıca kentimizin geleceği ile ilgili güneşiyle iklimiyle balkon kullanımı gibi açık kullanımları seven bir mimari beklentimiz var\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI