İzmir Emniyet Müdürlüğü: Sedat Peker'e koruma kararını İstanbul Valiliği verdi, biz gereğini yaptık

Rize'de yaptığı ‘teröre lanet’ mitinginde “Oluk oluk kan akacak” sözleri nedeniyle savcılığın soruşturma başlattığı Sedat Peker’e İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nce iki yakın koruma kararı verildiğine dair haberler üzerine açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürlüğü, böyle bir kararlarının olmadığını ancak İstanbul Valiliği'nin verdiği koruma kararı uyarınca Peker İzmir'e geldiğinde gerekli işlemin yapıldığını açıkladı.

DHA'nın haberine göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sedat Peker isimli şahıs ile ilgili olarak, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre ilimizce verilmiş herhangi bir koruma kararı bulunmamaktadır. Sedat Peker isimli şahıs hakkında Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre İstanbul Valiliği'nce verildiği anlaşılan Koruma Kararına istinaden ve korunan kişinin yazılı talebi doğrultusunda; 04.04.2015 tarihinde İlimizde yapılan bir toplantıya katılacağı gerekçesiyle Koruma Yönetmeliği ve Yönergesi hükümlerine göre 'duyarlı olunması ve tedbir alınması' hususunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, 24.08.2015 tarihinde Antalya ilinden karayolu ile ilimize gelişiyle ilgili olarak, aynı gerekçelerle ve taleple Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu yazılı bildirimler çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü'müzce yapılan rutin yazışmalardan, bildirimlerden ve yapılması zorunlu yasal iş ve işlemlerden ibaret olduğu görülmüştür."