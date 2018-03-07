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İzmir emniyet eski müdür yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İzmir Emniyet eski Müdür Yardımcısı ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Mağdur Emekli Polis Hakları Derneği'nin üyesi Ayhan Saygıl

07 Mart 2018 20:06

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İzmir Emniyet eski Müdür Yardımcısı ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Mağdur Emekli Polis Hakları Derneği\'nin üyesi Ayhan Saygılı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 Mart’ta, FETÖ/PDY’nin \'sivil toplum kuruluşu yapılanması\'nda faaliyet gösterdikleri belirlenen ve haklarında yakalama kararı verilen 43 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. İzmir başta olmak üzere Gümüşhane, Konya, Kütahya, Hatay, Manisa, Sakarya, Afyonkarahisar, Amasya, Samsun, Malatya ve Aydın\'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında İzmir Emniyet eski Müdür Yardımcısı ve KHK ile kapatılan Mağdur Emekli Polis Hakları Derneği\'nin üyesi Ayhan Saygılı ile kamu kuruluşlarındaki görevlerinden ihraç edilen öğretmen, mühendis, zabıta memuru, emniyet müdürünün de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında diğer 15 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Ayhan Saygılı tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. 

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