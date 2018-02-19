İzmir Ekonomi Üniversitesi, kampüsteki kedileri dağlık araziye terk etti!

İzmir Balçova’da Ekonomi Üniversitesi kampüs alanında yaşayan kedileri, üniversiteye ait dağlık araziye terk etti. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Gazete 9 Eylül'den Özge Günerken'in haberi aynen şöyle:

İzmir’de kurumların açık alanlarında yaşayan sokak hayvanlarının bu bölgelerde istenmemesi ve bu nedenle hayvanların yaşam alanlarından yasalara uygun olmayan şekilde uzaklaştırılması olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Hayvan Hakları Federasyonu, Balçova’da İzmir Ekonomi Üniversitesi kampüsünde yaşayan kedilerin Şubat tatili fırsat bilinerek toplandığı iddiaları üzerine harekete geçerek yetkililere ulaştı. HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder, yetkililerin ilk olarak kendilerine kedilerin kısırlaştırılmak üzere gönderildiği bilgisi verdiklerini, daha sonra kedilerin okul içine ve yönetim katlarına çıkmasının sorun yarattığını söylediklerini aktardı. Ancak ardından hayvanların üniversiteye ait Güzelbahçe’deki dağlık araziye atıldıklarını üzülerek öğrendiklerini söyledi.

Doğduklarından beri okulda barınan, öğrenciler ve öğretmenler tarafından bakılıp beslenen kedilerin, 5199 sayılı yasaya aykırı şekilde yaşam alanlarından kopartılarak, beslenme olanaklarının bulunmadığı, üstelik yaban hayvanlarının bulunduğu kediler için tehlikeli bölgeye bırakılması büyük tepki topladı. HAYTAP İzmir temsilcisi Esin Önder, okul yöneticileri ile yaptıkları görüşmelerden netice alamadıklarını, İzmir Valiliği ve Orman Su Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.

7 sene önce de yaşandı

Ekonomi Üniversitesi‘nde 2011’de de benzer bir olayın yaşandığını, o dönemde de 5199 sayılı kanun hakkında bilgilendirme yaptıklarını hatırlatan Önder, “O tarihten sonra okulda ‘hayvan hakları’ konusunda kulüp de açılmıştı. Şubat ayında İzmir Ticaret Odası Başkanı ve Ekonomi Üniversitesi’nin Mütevelli Başkanı Ekrem Demirtaş, sahipsiz sokak hayvanlarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenleyerek, bu konuda çalışma yapan isimlere plaket vermişti” dedi. Böyle olumlu gelişmeler yaşanırken, kedilerin atılmasına çok şaşırdıklarını ve üzüldüklerini aktaran Esin Önder şunları söyledi:

İdari ceza talebi

“Üniversite içinde yaşamaya çalışan 11 kedinin kapanlarla yakalanıp yine meçhule atıldığı şikayeti gelince, Genel Sekreterliğe telefon açıp, onların veterinerliğe kısırlaştırmaya gönderildiği yanıtını almıştım. 1 Şubat’ta Ekrem Demirtaş’ın dikkatine durumu anlatan bir yazı göndererek, yardım istedim. Sonuç alamayınca da iki hocamızla birlikte önceki hafta Genel Sekreter Levent Gökçeer‘in yanına gittik. Verdiği bilgiye göre kediler, Ekonomi Üniversitesi’nin Güzelbahçe Kampüsü’ne bırakılmıştı.Güzelbahçe Kampüsü’nde 2 gün araştırma yapan öğrenciler doğal olarak tek bir kediye bile rastlamadılar çünkü hiçbir yerleşim olmayan yere atılan kedilerin orada su ve yemek bulmaları imkansızdı. Yapılan 5199 sayılı kanun ve vicdanlara aykırıdır. Meçhule atılmaların durdurulmasını, okul yönetimine yasa bilgilendirilmesi yapılmasını, şimdiye kadar atıldığı tespit edilen 12 çok iyi huylu kedi için 5199 sayılı kanun 14 maddesi gereğince kedi başına idari ceza kesilmesini, bundan sonra kedilerin bina içine girmesini engellemek için hayvansever ögrenci ve hocalarla işbirliği yapılmasını talep ediyoruz.”