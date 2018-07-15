İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar kimdir?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Dokuz Eylül Üniversitesi'nin rektörülüğüne Prof. Dr. Nükhet Hotar atandı.

Nükhet Hotar Göksel Kimdir?

Nükhet Hotar Göksel, 25 Ekim 1961'de Malatya'da doğdu. Öğretim Üyesi; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümü'nde tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 1990'da doçent, 1998'de profesör oldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. Türkiye-AB İlişkileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Sivil Düşünce ve Demokrasi Hareketi Derneği Başkan Yardımcısı, Yerel Gündem 21 Danışma Kurulu Üyesi ve Resmi Arabulucu oldu. Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda makalesi yayınlandı. 22. Dönem İzmir Milletvekili. 22. Dönem'de AB Uyum Komisyonu Üyesi ve Başkanvekili olarak görev yaptı.

22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde AKP'den İzmir milletvekili seçildi.