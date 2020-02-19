İzmir Devlet Korosu'nda mutemet soygunu: Çalışanların maaşları çalındı

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanlarının şubat ayı maaşları kurumun mutemedi tarafından çalındı. Mutemet 700 bin lirayı aşan maaşı kendi hesabına geçirerek kaçtı.

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, uzman çavuş olarak görev yaparken Kültür ve Tuırizm Bakanlığı’na geçen mutemet Y.Y. yaklaşık 101 çalışana ait 700 bin lirayı geçen maaş tutarını kendi hesabına geçirerek ortadan kayboldu.

Koro Müdürü Ayşem Ünal Güvenç’e ait e-imza şifresini kullanarak tüm parayı kendi hesabına aktaran mutemetin, daha önce İzmir 1 No’lu Koruma Kurulu’nda çalışırken de benzer davranışları yüzünden kurumdan gönderildiği ileri sürüldü.

İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’ndan sonra ikinci resmî Türk Müziği İcrâ Kurumu olma özelliği taşıyan koroda halen 57 Ses , 22 Saz ve 4 misafir saz sanatçısı ve 1 misafir ses sanatçısı ile 17 çalışan görev yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri personel maaşlarının 19 Şubat günü tekrar yatırılacağını duyurdu.