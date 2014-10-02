İzmir derbisinde olaylar çıktı; 33 gözaltı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta 10 sezon aradan sonra oynanan Göztepe - Altay derbisinden sonra olaylar çıktı. 3-0 biten maç sonrası tribünlerdeki koltuklara zarar veren ve polise taş attıkları tespit edilen 33 Altay taraftarı gözaltına alındı.

Altaylı taraftarlar maç sonunda tribünlerdeki koltukları kırarak sahaya ve emniyet güçlerine attı. Taraftarlar arasında bulunan sivil ekipler ve stat içindeki kameralardan tespit edilen 33 Altay taraftarı maç çıkışında gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftarlardan bazıları polis otobüslerinin camlarını kırarak zarar verdi. Gözaltına alınan 33 taraftar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra ifadeleri alınmak üzere savcılığa sevk edildi.