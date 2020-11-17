İzmir depreminin ardından zorunlu deprem sigortası yaptıranların oranı yükseldi

İzmir’de, 30 Ekim’de Seferihisar merkezli gerçekleşen 6.9 büyüklüğündeki depremin sonuçlarıyla ilgili çalışmalar sürerken, zorunlu deprem sigortasına ilginin de arttığı görülüyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) verilerine göre, 30 Ekim’de ülke genelinde yüzde 55.5 olan sigortalılık (zorunlu deprem sigortası) oranı 16 Kasım itibarıyla yüzde 56.2’ye çıkarken, Ege Bölgesi’nde yüzde 54’ten yüzde 56’ya yükseldi.

60 bina ulaşabilir

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bu konuda açıklama yapan Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Başkanı ve TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, “zarar gören sigortalıların yaralarını bir nebze olsun sarmak” için çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti. Erdem, “İzmir’de yaklaşık 60 bin hasar dosyasının açılacağını ve ekspertiz süreçlerinin 1 ayda tamamlanacağını öngörüyoruz” dedi.