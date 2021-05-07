İzmir depreminde evleri hasarlı olduğu için yıkılan aileye güçlendirme kredisi çıktı

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremin ardından, hasarlı olduğu gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca evi yıkılan Balık ailesine, deprem yardımı kapsamında “güçlendirme kredi hak sahipliği” verildi.

Duruma tepki gösteren TBMM Deprem Komisyonu üyesi ve CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İktidar depremzedeleri mağdur etmek için büyük bir gayret gösteriyor. AFAD ayrı, TOKİ ayrı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise ayrı telden çalıyor. Kurumlar arası iletişimde büyük sorunlar olduğunu görüyoruz. Bu şekilde depremle mücadele etmiyor, felaketlere davetiye çıkarmış oluyorsunuz” dedi.