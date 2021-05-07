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İzmir depreminde evleri hasarlı olduğu için yıkılan aileye güçlendirme kredisi çıktı

07 Mayıs 2021 07:23

İzmir depreminden beş gün sonra Bayraklı’da yıkılan ev için aileye deprem yardımı kapsamında “güçlendirme kredi hak sahipliği” verilmesine CHP'den tepki geldi.

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