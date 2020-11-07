T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir depreminde 91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda, taburcu edildi

07 Kasım 2020 17:27

Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, 6,9 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavisinin ardından taburcu edildi. 

İzmir depreminde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartman'ının enkazında kalmasının 91. saatinde kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağlıklı bir şekilde kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden taburcu edildi.

Babası Uğur Gezgin'in kucağında hastaneden çıkarılan minik Ayda, bindirildiği araçla hastaneden ayrıldı.

Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin’in ise enkaz altında cansız bedeni bulunmuştu.

TIKLAYIN: AFAD paylaştı; işte Ayda'nın kurtarılma anı

ETİKETLER

ayda gezginaydaizmir depremi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24