İzmir depremi ile ilgili provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen 12 kişi, gözaltına alındı

İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunan 12 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılan 12 zanlıdan 2'si adli kontrol şartıyla 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin savcılık sorgusu sürüyor.

Soruşturma kapsamında 4 hesabın daha provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edildiği ve yakalanmaları için çalışmalara başlandığı bildirildi.