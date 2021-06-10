İzmir depremi bilirkişi raporu: Binalarda düşük kalite beton ve malzeme kullanıldı, projelendirme hataları yapıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 115 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depremiyle ilgili yaptığı soruşturmada hazırlanan uzman raporunda binalarda düşük kalite beton kullanıldığı, projelendirme hataları yapıldığı ve standartlara uygun olmayan malzeme kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nin yanı sıra TÜBİTAK'tan uzmanlar bilirkişi raporu oluşturdu.

5 iddianame hazırlandı

Bu arada İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 10'u tutuklu 29 kişi hakkında iddianame hazırlandığı açıklandı.

Depremden hemen sonra başlatılan ve 222 günde tamamlanan soruşturma kapsamında 5 iddianame oluşturularak kabulü için mahkemelere sunuldu.

İddianamelerin 15 gün içinde ilgili mahkemeler tarafından kabul edilmesi ve davaların açılması bekleniyor.

Ayrıca kamu görevlileri hakkında, 'görevi ihmal'e ilişkin soruşturmanın da bu iddianamelerden ayrı sürdürüldüğü bildirildi. (DHA)