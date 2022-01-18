İzmir’deki trans birey cinayetinde 1 tutuklama

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir trans bireyin bıçaklanarak öldürmesi ile ilgili olarak gözaltına alınan Ömer Al (19) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçen pazar günü saat 23.00 sıralarında Üçkuyular Mahallesi, İnönü Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde meydana geldi. Trans birey G.Ö., oturduğu apartmana girdiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. G.Ö.'yü ensesinden bıçaklayan kişi, olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, G.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından G.Ö.'nün cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ömer Al olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla Al ile olay sırasında yanında bulunduğu ileri sürülen Z.A. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Al ve hırsızlık suçundan daha önce aranması bulunan Z.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.