İzmir'deki Nevruz kutlamasına katılan 45 kişi gözaltına alındı

İzmir'de HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz kutlamasında ‘yasa dışı slogan attıkları’ ve ‘örgüt sembolleri’ kullandıkları suçlamasıyla 45 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 20 Mart’ta İzmir Gündoğdu Meydanı'nda HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz kutlamasında ‘yasa dışı slogan attıkları’ ve ‘örgüt sembolleri’ kullandıkları iddia edilenler 59 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince çok sayıda güvenlik kamerası kaydı incelendi.
Kimlikleri belirlenen 59 kişiden 45'i kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.(AA)