Küçükyumuk ailesi gözyaşlarıyla uğurlandı

İzmir'de 30 Ekum Cuma günü Kandilli Rasathanesi'nin ölçümüne göre, 6.9 büyüklüğündeki depremde enkaz altından cansız bedenleri çıkarılan Küçükyumuk ailesi, Aydın'da Bey Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde Mert ve Eda ile 2 yaşındaki oğulları Ateş Küçükyumuk, bulundukları Mansuroğlu Mahallesi Doğanlar apartmanının göçmesi sonucu enkaz altında kalmıştı.



Depremin ardından Küçükyumuk ailesinin yakınları kendilerine ulaşamazken, sosyal medya üzerinden ailenin kurtarılması için çağrı yapmıştı.



Doğanlar apartmanı enkazında çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri 55 saatin sonunda enkaz altındaki aileye ulaştı.

Ekipler baba Mert, anne Eda ve 2 yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk’un cansız bedenlerini enkaz altından çıkardı.



İzmir depreminde hayatını kaybeden Aydınlı Küçükyumuk ailesi için cenaze namazı Efeler Bey Camii’nde kılındı. Küçükyumuk ailesinin yakınları tabutlara sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.