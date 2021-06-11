İzmir’de yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın bilirkişi raporu: Projelendirme, malzeme, uygulama, işçilik ve denetimdeki eksiklikler, hatalar ve yetersizlik nedeniyle yıkıldı

İzmir açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılarak 37 kişinin ölümüne yol açan Rıza Bey Apartmanı’na ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen raporda şu ifadeler yer aldı:

"Binanın projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır. Ayrıca yapının daha önce deprem nedeni ile hasar aldığı, bu hasardan sonra projesiz, izinsiz ve kontrolsüz bir tamirat işlemi geçirdiği tespit edildiğinden, bu işlemin de yapının tamamen yıkılmasında etkisi olabileceği değerlendirilmektedir."

Dokuz Eylül ve İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan 7 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, projedeki beton malzemesi basınç dayanımının 20 megapascal olarak belirlendiği, buna karşılık binadan alınan karot örnekleri üzerinde yapılan ölçümlerde beton basınç dayanımının 8.27 megapaskal olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

Raporda, binanın tamamen yıkılmasında sorumlu olan kişiler ise şöyle ifade edildi:

"Binanın statik hesabında, etriye ve bina yer değiştirme hesaplarının Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 1975 hükümlerine uygun yapılmaması nedeniyle statik proje müellifi ve statik-betonarme projeye onay veren merciler,

Mevcut beton mukavemetinin statik projede öngörülen beton sınıfını sağlamaması nedeni ile bina fenni mesulünün, sürveyanının ve bina müteahhidinin,

Yapının taşıyıcı sistem elemanlarında epoksi enjeksiyon ile projesiz, izinsiz ve kontrolsüz bir tamirat işlemi tespiti nedeniyle bu tamiratı yapan ve yaptıranların,

Söz konusu esaslı tadilatın yapıldığı sonradan kayıt altına alınmasına rağmen, bu konuda idari işlem tesis edilmediğinden ilgili idari mercilerin sorumlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır."

(DHA)