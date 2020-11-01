İzmir'de yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın eski yöneticisi: Menfaatimiz olduğu söylenerek iftira atıldı, ben de vebale girmeyeceğimi söyledim ve yöneticiliği bıraktım

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, belediye tarafından çürük raporu verildiği, ancak oturumun devam ettiği ortaya çıkan Doğanlar Apartmanı'nın eski yöneticisi Mine Serin, daire sahiplerinin anlaşmazlığa düşmesi nedeniyle görevini bıraktığını anlattı.

Doğanlar Apartmanı için 2018 yılında alınan raporda, binanın 1990 yılında 1975 tarihli deprem yönetmeliğine göre yapıldığı belirtilerek, bazı kolonların birleşme noktalarında sıkılaşmaların olduğu, yapı güvenliğinin tehlikede olduğu tespit edildi. Öte yandan binada oturum devam etti.

Bina sakinlerinin talebi üzerine Doğanlar Apartmanı hakkında düzenlenen rapor sonrasında iddiaya göre yetkililer, Dokuz Eylül Deprem Uygulaması’ndan rapor alınmasını tavsiye etti. Bunun üzerine konuyu değerlendirmek üzere zemin kattaki kafede toplanan apartman sakinleri anlaşmaya varamadı. Bazı daire sakinleri rapor alınması konusunda görüş bildirirken, bazılarının ise evlerinden çıkmamak için rapor alınmasını kabul etmediği, yaşanan tartışmaların ardından da o raporun alınmadığı ileri sürüldü.

'Menfaatimiz olduğu söylenerek iftira atıldı'

Mine Serin, apartmanda daire sahiplerinin anlaşmazlığa düştüğünü belirterek, “Raporda zeminde 3. derece sıvılaşma olduğu söylendi. 'Bu binayı boşaltın ve başka kurumlara konuyla ilgili başvurun' ifadesi de vardı. Ben de tekrar toplantı yaptım. Toplantıda birinci katta oturan öğretim görevlisi Tahir beyin konu hakkında bilgisi olan arkadaşı geldi. Ancak bize menfaatimiz olduğunu söyleyerek iftira atıldı. Yapılan baskılar neticesinde görevi bıraktım. Apartman sakinleri sıvılaşmayı kabul etmeyerek her yerde olduğunu iddia ettiler. Ben de vebale girmeyeceğimi söyledim ve yöneticiliği bıraktım” dedi.