İzmir'de villaya elektronik sigara baskını; 5 milyon liralık malzeme ele geçirildi

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir villaya polis tarafından yapılan baskında çok sayıda kaçak elektronik sigara, elektronik sigara likidi ve likit yapmaya yarayan ham madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlı Mahallesi yakınlarındaki üç katlı bir villada internet üzerinden kaçak elektronik sigara satışı ve bunlara ait malzemelerin imalatının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda, evin içinde yüklü miktarda elektronik sigara ve bunlara ait likitler ile likit yapımında kullanılan yaklaşık 1 ton hammadde, boş şişeler ve etiketler ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 5 milyon liradan fazla olduğu öğrenilirken, şüphelilerin imalathaneye çevirdikleri villaya ayda 2 bin 500 lira kira ödedikleri belirlendi.



Olayla ilgili M.T., S.Ö. ve M.C.B. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.