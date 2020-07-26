İzmir'de uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti: Cinayet soruşturması başlatıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, evinde 3 arkadaşıyla uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen genç yaşamını yitirdi. Ölen Umur Alp Yörük'ün arkadaşlarından çelişkili ifadeleri polisi harekete geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan 4 arkadaştan 1’i hayatını kaybetti. Banyoda bulunan duşa kabini kıran, duvarlara kafa atan ve balkondan atlamak istediği ileri sürülen gencin arkadaşları tarafından verilen çelişkili ifade üzerine polis ekiplerince cinayet şüphesi üzerine çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Bostanlı Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre annesi evde olmayan genç arkadaşlarını evine davet etti. 4 arkadaş ikamette buluştuktan bir süre sonra uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Uyuşturucu maddenin etkisiyle Umur Alp Yörük’ün (23) banyoda bulunan duşa kabini kırdığı, duvarlara kafa attığı ve balkondan atlamak istediğini ileri süren arkadaşları, sakinleştirmek istedikleri arkadaşlarının koridorda hayatını kaybettiğini ileri sürdüler.

Ölen gencin arkadaşları, Yörük’ün koridorda hayatının kaybettikten 15 dakika sonra polisi aradıklarını ifade ettikleri fakat olay yerinde ve ceset üzerinde yapılan incelemelerde Umur Alp Yörük’ün ölümünün üzerinden yaklaşık 2 saatlik süre geçtiği ileri sürüldü. Ayrıca evde bulunan şahıslardan birisinin ölüm olayının ardından evden ayrıldığını daha sonra ise tekrar olay yerine döndüğünü ifade ettiği öğrenilirken, gençlerin ölen arkadaşlarının telefonundan 112’yi araması ve çelişkili ifadelerinin ardından cinayet şüphesi üzerine çalışma başlatıldı. Yörük'ün sırt kısmı olmak üzere vücudunun birçok yerinde de kesik bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, gençler polis ekiplerince emniyete götürülürken, Yörük’ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.