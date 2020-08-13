İzmir'de toplu taşımada 90 dakika uygulaması için değişiklik planlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ağustos ayının ikinci meclis toplantısında gündeme gelen önergeyle toplu ulaşım ücret tarifesinde değişikliğe gitmeyi planlıyor. Buna göre, İzmir'de toplu taşımada 90 dakika içinde yapılan ücretsiz aktarma iptal edilecek ve ücret alınacak.

Gözlem Gazetesi'nde yer alan habere göre, Meclis onayına sunulan önergede; tam tarifede ilk biniş ücretine 10 kuruşluk indirim yapılırken, 90 dakika içindeki ilk iki aktarmaya 50’şer kuruş ödenmesi öngörülüyor. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Meclis onay verirse ilk biniş ücreti 3.56 TL’den 3.46 TL’ye çekilecek. Tüm ulaşım araçlarını kullanan ve tam tarifeyle biniş yapan vatandaşlardan, hakkaniyet ve külfetlerin adil dağıtılması ilkesi ışığında ve kamu yararı da gözetilerek birinci ve ikinci aktarmalarda 0.50 TL aktarma ücreti alınacak.

Yeni tarife önergesi Plan Bütçe ve Tüketici komisyonlarına incelenmesi amacıyla sunuldu. Önerge, komisyonların incelemesi sonrası meclise sevk edilecek ve 14 Ağustos Cuma günü toplanacak mecliste oylanacak.

Karara tepki gösteren vatandaşlar sosyal medyada 90 dakika içindeki ilk iki aktarmaya 50’şer kuruş ödenmesi öngörülüyor şeklinde etiket açtı. Etiket, gündemde ilk sırada yerini aldı.