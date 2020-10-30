İzmir'de tarihin en büyük depremlerinden biri kayıtlara geçti

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olarak kaydedilen ve tüm Marmara'da dahi hissedilen 6,9 büyüklüğündeki deprem, İzmir'in de tarihinin en büyük depremlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

İzmir'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar açıkları olarak belirlenen 6,9 büyüklüğündeki deprem, şehrin tarihindeki en büyük depremlerden biri olarak da kayıtlara geçti. İzmir'in tarihinde bugünkü depremden büyük sadece 2 sarsıntı yaşandı.

Son olarak 2017 yazında Ege'de yaşanan peş peşe irili ufaklı depremler arasında 12 Haziran'da Karaburun açıklarında şiddetli bir deprem yaşanmış ve depremin şiddeti 6,3 olarak tespit edilmişti. Bu deprem 1955'te yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden bu yana kaydedilen en büyük deprem oldu.

İzmir, yakın dönemde yine merkez üssü Seferihisar olan bir depremi 1992 yılında yaşarken o deprem 6.0 büyüklüğündeydi. Kayıtlarda detaylarıyla yer alan en eski depremlerden biri ise 7.0 şiddetindeki 1688 İzmir Depremi'ydi. 10 Temmuz'da yerel saat ile 12.59'da meydana gelen depremde tahmini olarak 16 bin civarında can kaybı yaşandı.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nün İzmir Yakın Çevresinin Diri Fayları ve Deprem Potansiyelleri adlı raporunda yer alan İzmir'in deprem tarihçesinde bugün yaşanan deprem, en şiddetli depremler arasında yer aldı. İşte İzmir'de yaşanan ve en az 6.5 büyüklüğündeki depremler: