İzmir'de taksi ücretlerine 3 ayda ikinci zam

Akaryakıta art arda gelen zamlar, İzmir'de taksi ücretlerine de yansıdı. Son olarak aralık ayında artırılan ücretler, kilometre başına yüzde 63, indi bindide yüzde 53, taksimetre açılışta ise yüzde 66 oranında yeniden zamlandı. Buna göre taksimetre açılış 4.50 TL'den 7.5 TL'ye, kilometre başına ücret ise 5.50 TL'den 9 TL'ye yükseldi. İndi bindi ise 13 TL'den 20 TL'ye çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), taksi esnafından gelen talepler üzerine biniş ücretlerini son 3 ayda ikinci kez artırdı.



Son olarak aralık ayında zamlanan ücretler 24 Mart'tan (yarından) itibaren geçerli olacak şekilde taksimetre açılış ücreti 4.50 TL'den 7.5 TL'ye, kilometre başına ücret ise 5.50 TL'den 9 TL'ye yükseldi. İndi bindi ücreti ise 13 TL'den 20 TL'ye çıktı. Buna göre zam oranları taksimetre açılışta yüzde 66, indi bindide yüzde 53, kilometre başına ise yüzde 63 arttı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, oda üyelerine gönderdiği şu mesajla zammı duyurdu:



“UKOME’nin taksimetre zam kararı imzadan çıkmıştır. Buna göre taksimetre ayarı 24.3.2022 Perşembe sabahı saat 08.00 de Çınarlı eski muayene istasyonunda yapılacaktır. Esnafımıza hayırlı olsun” dedi. (ANKA)