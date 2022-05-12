İzmir'de suya zam

İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden olan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) mayıs ayı olağan meclis oturumunda temmuz ayından itibaren suya yüzde 15 zam yapılması kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu başkanlığında yaklaşık 4 saat süren meclisin ana gündemlerinden birisi temmuz ayından itibaren geçerlik olacak olan su zammı oldu.

Kentte mart ayında alınan yüzde 30'luk zam kararının ardından suya bir zam daha geldi. Komisyonlardan oy çokluğuyla geçen ve temmuz ayından itibaren suya yüzde 15 zam yapılmasını içeren önerge toplantıda oy çokluğuyla kabul edildi.

İZSU Olağanüstü Genel Kurulunda mart ayından sonra her ay su tarifelerinin Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre şekillendirmesi konusunda karar alınmıştı.