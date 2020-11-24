İzmir'de suya yüzde 15 zam

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 15 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında zam önerisi CHP ve İyi Parti'li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Alınan kararla konut abonelerinde 0-13 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 6,41 liraya, 14-20 metreküp arası suyun metreküp fiyatı ise 6,92 liraya yükseldi. 21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 14,27 lira olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, göreve geldiği günden bu yana suya yüzde 26,75 zam yapıldığını söyledi.

2021 yılında suya yüzde 15 zam yapacaklarını anlatan Soyer, "Nasıl yüzde 70'lere varıldı anlamadım. Temmuz ayında bir zam yapılacaksa oturulur konuşulur. Körfezin yüzülebilirliği ile ilgili tespit edilen rakam ışık geçirgenliği yüzde 75.83, oksijen miktarı 5,71 miligram/litre olmuş. Bu, körfezin temizlenmekte olduğunun göstergesi. Biz derelerin çıkış noktasındaki çamurları temizledik. Körfezin temizlenmesinde büyük etki yarattı" diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise suya yapılacak yüzde 15 oranındaki zammı eleştirdi.

Tunç Soyer'in seçilmesinin ardından suda yüzde 7 civarında bir indirim yaptığını hatırlatan Hızal, şunları kaydetti:

"Çünkü popülizm yapıldı. 6 ay sonra suya bir zam yapıldı. Bu yıl 1 Ocak ve 1 Eylül'de yapılan zam toplam yüzde 40-45 civarında. Bu yetmedi önümüzdeki yıl için bir planlama yapıldı. Ne kadar? 1 Ocak 2021 itibarıyla yüzde 15, ardından 15 Temmuz itibarıyla de yüzde 10 civarında zam yapılıyor. Bu 2 yıllık süreç içinde suya yapılan zam oranı toplam yüzde 70. Elinizi vicdanınıza koyun."